Trotz aller Aufregung: Am Plessenteich wird weiter gejagt

Plus Die SPD-Fraktion fordert, dass die Jagd im Neu-Ulmer Vogelschutzgebiet verboten wird. Doch damit steht sie im Ausschuss allein auf weiter Flur.

Eine frühmorgendliche Gänsejagd am Plessenteich bei Gerlenhofen hat im September für viel Wirbel gesorgt. Anwohner und Naturschützer zeigten sich entsetzt, die Jäger verteidigten ihr Vorgehen. Die SPD-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat setzte sich dafür ein, dass am Plessenteich künftig nicht mehr geschossen werden darf. Doch mit ihrem Antrag waren die Genossen zum Scheitern verurteilt.

"Rechtlich gesehen ist diese Jagd erlaubt", betonte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) im Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste. Zuständig sei zudem das Landratsamt, "unabhängig davon, was wir hier beschließen". Sie begrüße, dass es inzwischen einen runden Tisch mit Jägern und Naturschützern gegeben habe. Es sei wichtig, gemeinsame Lösungen zu finden. "Das schnelle Reinschießen von einer Seite finde ich nicht in Ordnung", sagte sie im passenden Sprachbild.