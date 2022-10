Trotz Energiekrise gibt es in Neu-Ulm wieder Weihnachtsbeleuchtung

In der Weihnachtszeit wird das Neu-Ulmer Stadtgebiet auch in diesem Jahr festlich beleuchtet. Allerdings kürzer als sonst, um Energie zu sparen.

Die Stadt Neu-Ulm wird auch in diesem Jahr ab dem Wochenende des ersten Advents und bis zum Dreikönigstag am 6. Januar weihnachtlich beleuchtet. Dennoch soll angesichts der derzeitigen Situation Energie eingespart werden. Daher hat die Verwaltung entschieden, die Beleuchtung am Abend verkürzt einzuschalten und in den Morgenstunden komplett darauf zu verzichten. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Die Beleuchtungszeit orientiert sich am mittelalterlichen Weihnachtsmarkt

Die Beleuchtungszeit reduziert sich somit täglich auf den Zeitraum von 16 bis 22.30 Uhr. Dies orientiert sich an der Öffnungszeit des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts auf dem Rathausplatz. Solange der Markt geöffnet sei, werde auch die Beleuchtung eingeschaltet bleiben, erläuterte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Zum Vergleich: Die Jahre zuvor waren Bäume, Straßen und Plätze in der Stadt jeweils von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 24 Uhr beleuchtet.

Beim mittelalterlichen Weihnachtsmarkt wird in Kombination zur elektrischen Beleuchtung traditionell seit Jahren vor allem auf natürliche Lichtquellen mit Feuer gesetzt. Hierdurch habe sich die elektrische Beleuchtung schon immer auf ein Minimum reduziert, heißt es in der Pressemitteilung. Auch in den Abendstunden wird es daher heuer wieder Feuerkörbe zur Erhellung des Marktes geben.

Die Stadt Neu-Ulm sucht noch Weihnachtsbäume

In Neu-Ulm gibt es im Stadtgebiet und den Stadtteilen insgesamt 20 städtische Weihnachtsbäume sowie kommunale Weihnachtsbeleuchtung in der Augsburger Straße, auf dem Petrusplatz und am Augsburger-Tor-Platz. Knapp die Hälfte der städtischen Beleuchtung wurde bereits in der Vergangenheit auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt. In den kommenden Wochen will die Stadt auch die restlichen alten Leuchtmittel durch LED ersetzen.

Die Stadtverwaltung sucht für die Vorweihnachtszeit noch nach stattlichen Tannen und Fichten für die Innenstadt und die Stadtteile. Wer einen Baum abzugeben hat, kann sich an den städtischen Baubetriebshof wenden. Die Mitarbeiter holen geeignete Bäume kostenlos aus dem heimischen Garten ab und richten sie für den öffentlichen Weihnachtsauftritt in der Stadt her. Kontakt: Baubetriebshof, Gerhard Schiffler, Telefon 0731 / 7050-6606, E-Mail: baubetriebshof@neu-ulm.de. (AZ)