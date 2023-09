Trotz Erdbeben: Aus Marokko kommen auch noch gute Nachrichten

Plus Wie durch Bekanntschaft des Gerlenhofers Richard Böhringer zu einem ehemaligen Inhaber einer Boutique in Ulm, alte Neu-Ulmer Beziehungen nach Nordafrika wiederbelebt werden.

Wenn einer eine Reise tut, hat er was zu erzählen, selbst wenn es keine Vergnügungsreise war wie beim Gerlenhofer Unternehmensberater Richard Böhringer, der kürzlich elf Tage im marokkanischen Laâyoune, der Hauptstadt der Provinz Laâyoune-El Hamra im Nordwesten des Landes, weilte, die, wie Böhringer weiß, nicht von dem schweren Erdbeben betroffen war, das jetzt im Land viele Opfer forderte.

Der Kontakt zu der Stadt und zur „Parti Istiqlal“ (liberale Wirtschaftspartei) unter der Führung des Oberbürgermeisters von Laâyoune, Moulay Hamdi, kam über seinen deutsch-marokkanischen Geschäftsfreund Ahmed Kairhoum zustande, der ursprünglich aus der Provinz Laâyoune stammt, einst im Irak Philosophie und Politik studierte, gelernter Steinmetz ist und längere Zeit in Ulm eine Boutique betrieb.