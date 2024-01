Trotz Krise: Baumesse in Neu-Ulm ist gut besucht

Smart-Home, modulares Bauen oder romantisches Kaminfeuer: Die Messe "Mein Zuhause!" in der Ratiopharm Arena deckt alle Facetten der Bauwirtschaft ab.

Die Lage der Bauwirtschaft ist derzeit schwierig. Gut besucht war die zweitägige Energie- und Baumesse am Wochenende in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena trotzdem. An den Ständen vieler Aussteller wurden Produkte und Lösungen im Bereich Heiztechnik, Photovoltaik und Speicherung des damit erzeugten Stroms gezeigt. Die Messe präsentierte sich innovativ ausgerichtet, orientiert an Klimafreundlichkeit. Es gab aber auch Ideen zu erleben, die Bauen weiterdenken.

Baumesse in Neu-Ulm: Per Fingerabdrücke ins eigene Haus

Junge Paare mit Kindern und auch nicht mehr ganz so junge Paare: Besonders an den Ständen, wo zu Baufinanzierung, Fertighäusern und Gebrauchtimmobilien oder Smart Home-Konzepten informiert wurde, standen oft ganze Trauben von Messebesuchern, die sich beraten lassen wollten, und die ausprobieren wollten, wie es zum Beispiel ist, wenn der Fingerabdruck beim Smart Home-Konzept die Haustür öffnet. Wie viel eine Dreifachverglasung von Fenstern gegenüber einer früher üblichen Doppelverglasung bringt, konnte man ganz haptisch mit einem Rotlichtstrahler bei der Dietenheimer Firma Semler erfühlen.

Ein neues Konzept stellte Jasmin Unger am Stand des Ulm/Biberach/Heidenheimer Generalvertriebs der Fertighaus-Firma Danwood vor: Häuser in Modulbauweise, die – nach individuellem Geschmack ausgestattet – komplett nicht nur mit Böden und Fliesen, sondern zum Beispiel mit vollständiger Sanitärausstattung geliefert werden. Selbst die Küche kann der Kunde schon eingebaut geliefert bekommen. Man müsse praktisch nur noch Bett und Tisch aufstellen und einziehen, so Jasmin Unger. Überraschendes zeigte auch eine Firma aus dem Elsass: eine Heizung, die unsichtbar in den Fußbodenleisten der Räume verläuft.

Eine riesige Auswahl an Kaminöfen und zudem Informationen über die neue Kaminofenverordnung bekam man bei den Anbietern solcher Heiztechnik. Leise Wärmepumpen, die an der Wahrnehmungsgrenze arbeiten, Energieberatung und auch Lösungen für Probleme, die durch Unwetter auftreten können, gab es: Am Stand von Prefa aus Wasungen wurden sturmfeste Hausdächer aus Aluminium gezeigt; ein anderer Anbieter präsentierte Garagen mit Wassersperre für Hochwasser-Ereignisse.

Polizei informiert über Einbruchschutz

An beiden Messetagen deckten zahlreiche Vorträge ein weites Spektrum an Themen ab – von Haftungsfallen im Kaufvertrag über KfW-Förderung bis hin zum Einbruchschutz, über den Mark Schmid von der Neu-Ulmer Kriminalpolizei informierte. Die örtliche Polizeiinspektion betrieb dazu einen eigenen Stand. Und wenn trotz aller Beratung am Bau etwas schief gehen sollte? Nahe beim Ausgang konnte man sich am Stand des Bauherren-Schutzbundes e.V. beim Architekten Rudolf Kräß aus Dornstadt umfangreiche Informationen zu Baubegleitung und zur rechtzeitigen Erkennung von Baumängeln und Vertragsrisiken durch die Sachverständigen des Vereins einholen, unabhängig davon, ob es sich beim eigenen Bauprojekt um einen Neubau oder eine Sanierung handeln soll.