Trotz Rissen am Nachbarhaus: Arbeiten am Heiners gehen nach Baustopp weiter

Bei einem Nachbargebäude der Heiners-Baustelle in Neu-Ulm waren Risse entstanden. Es kam zum Baustopp, Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen. Nun werden die Arbeiten fortgesetzt.

Nach dem Baustopp auf der Baustelle des Heiners in der Neu-Ulmer Innenstadt Anfang Juli sind die Arbeiten jetzt wieder aufgenommen worden. Die Entwicklungsgesellschaft Neu-Ulm teilte am Donnerstag mit, dass Geologen und Ingenieure davon ausgehen würden, dass von den nun beginnenden Hochbaumaßnahmen für das Heiners keine Beeinträchtigung der benachbarten Grundstücke ausgehen.

Statiker würden derzeit an einer Lösung zur Stabilisierung des angrenzenden Wohngebäudes arbeiten, heißt es weiter. Bis eine solche umgesetzt werden kann, soll innerhalb der Baustelle ein Sicherheitsbereich eingerichtet werden, in dem es bis auf Weiteres keine Bautätigkeit geben wird. Dieser Bereich umfasst nach Angaben der Stadtverwaltung rund 400 Quadratmeter im insgesamt rund 4400 Quadratmeter großen Baufeld. Im übrigen Bereich wird mit den Arbeiten planmäßig fortgefahren.

Mieter im Heiners-Nachbarhaus mussten Wohnungen in Neu-Ulm verlassen

Wie berichtet, war Anfang Juli auf der Baustelle am Heiner-Metzger-Platz ein Baustopp verhängt worden, nachdem an Gebäuden in der Maximilianstraße 35 meterlange Risse festgestellt und ein erneutes Gutachten der Eigentümer, dem Wohnkonzern Vonovia, zu dem Entschluss kam, dass sich die Standsicherheit des Hauses nicht mehr zuverlässig berechnen lässt. Auf Empfehlung des Statikers seien die sieben betroffenen Mietparteien in Hotels untergebracht worden. Zuletzt wurden auch die Bewohner eines weiteren Hauses in der Maximilianstraße 33 darüber informiert, dass auch sie ihre Wohnung räumen müssen. (AZ/krom)

