Trotz zwei Schlösser: Hochwertiges E-Bike in Neu-Ulm gestohlen

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist am Mittwoch im Bereich der Maximilianstraße ein hochwertiges Pedelec gestohlen worden. Die Besitzerin hatte laut Polizei ihr E-Bike gegen 12 Uhr vor ihrer Haustür abgestellt und es mit zwei verschiedenen Schlössern gesichert. Gegen 15.30 Uhr musste sie jedoch feststellen, dass das Pedelec verschwunden war. Der Fahrradständer, an dem das Rad gesichert war, war leicht verbogen. Ein Tatverdacht besteht derzeit nicht, heißt es. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Pedelec eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Diebstahl oder zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

