Neu-Ulm

11:30 Uhr

TSV Pfuhl wählt neuen vierköpfigen Vorstand - trotz gewisser Missstimmung

Plus Geschäftsführer Jürgen Mohn nimmt beim TSV Pfuhl jetzt eine Doppelrolle ein. Die Wahlen verliefen ruhig. Etwas Disharmonie gab es aber dann doch.

Von Stefan Kümmritz

Aufgrund mancher Unruhe im Verein hatte der eine oder andere eine etwas problematischere Mitgliederversammlung des TSV Pfuhl erwartet. Doch die verlief am Donnerstagabend ausgesprochen ruhig. Lag es an der Kälte in der Seehalle oder am anstehenden WM-Spiel? Der Vorstand wurde auf jeden Fall gemäß Wahlvorschlag problemlos bestimmt. Und dennoch war eine gewisse Missstimmung wahrzunehmen, die sich offenbar gegen eine bestimmte Person richtete.

