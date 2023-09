Turner-Streit zwischen Förderverein und TSV Pfuhl: So wurde entschieden

Der TSV Pfuhl und seine Turnabteilung streiten sich seit Wochen mit dem Förderverein um die Zukunft ihrer Bundesliga-Turner. Nun kam es wohl zu einer Entscheidung.

In dem seit mehreren Wochen gärenden Streit zwischen TSV Pfuhl und Turnabteilung mit dem Förderverein Turnen ist am Donnerstagabend offensichtlich eine Entscheidung gefällt worden. Wie der TSV Pfuhl am Freitagvormittag mitteilt, werde der Hauptverein in Zukunft die Finanzierung und Organisation rund um die Bundesliga-Turner übernehmen. Das hatte bislang der Förderverein gemacht, die aber hätten in diesem Sommer "überraschend" Forderungen gestellt. Auf die aber wolle der TSV Pfuhl nicht eingehen, heißt es. "Als Verein möchten wir all unsere Mitglieder - auch finanziell - schützen. Und vor allem möchten wir, dass sportlich betrachtet wieder mehr Ruhe für unsere Turner einkehren kann", wird Jürgen Mohn, der erste Vorsitzende des TSV Pfuhl in der Mitteilung zitiert.

Der Vorstand des TSV Pfuhl habe sich zwischenzeitlich in punkto Finanzwesen, Steuer- und Vereinsrecht fachlich beraten lassen. Man habe prüfen wollen, inwiefern man den Forderungen des Fördervereins nach- beziehungsweise entgegenkommen könnte, ohne selber ein zu großes Risiko für den Verein einzugehen. Dabei habe sich herausgestellt, dass die vom Förderverein gewünschte Neukonstellation für den TSV-Vorstand in der Form nicht tragbar ist. Eine Rolle spiele dabei insbesondere, dass gefordert worden sein, mehr Entscheidungsgewalt bei Personalangelegenheiten zu erhalten und das zu Lasten von Hauptvereinsgeldern.

Gesprächen zwischen TSV Pfuhl, Turnabteilung und Förderverein helfen nicht

Es hätten Gespräche zwischen den Vorständen des Fördervereins, des TSV und der Abteilungsleitung Turnen stattgefunden. Eine andere Lösung hätte man dabei aber nicht erzielen können. Der Entschluss, jetzt den 1. Bundesligabetrieb selber in die Hand zu nehmen, sei zwar mit hohem Zeit- und Kostenmehraufwand verbunden. Dies wolle der TSV aber in Kauf nehmen, "um zu viele potenzielle Unwägbarkeiten seitens des Fördervereins zu vermeiden - wie etwa ungeplante Ausgaben, die im jährlichen Haushaltsplan nicht vorgesehen sind".

Die unsichere Situation der vergangenen Wochen habe die Spitzensportler sehr belastet. "Was den Bundesligaverbleib betrifft, so wird sowohl im laufenden als auch höchstwahrscheinlich im kommenden Jahr weiterhin in der Spitzenklasse geturnt werden", heißt es in der Mitteilung. Offen bleibe aber, ob Spitzenturner Alexander Kunz das Pfuhler Trikot behält. "Natürlich wünscht sich der TSV, dass der talentierte Turner, auf den man sehr stolz ist, bleibt. Man respektiere aber auch den eventuellen Wunsch nach einer persönlichen Weiterentwicklung und würde einer sportlichen Karriere andernorts selbstverständlich nicht im Wege stehen." (AZ)

