Neu-Ulm

vor 32 Min.

Turnhalle am Schulzentrum Pfuhl jetzt Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

Die "neue" Turnhalle am Schulzentrum Pfuhl ist jetzt zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen eingerichtet.

Von Michael Kroha

Eine der beiden Turnhallen am Schulzentrum Pfuhl dient dem Landkreis Neu-Ulm seit dem Wochenende als Notunterkunft zur Erstaufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Zusammen mit Helferinnen und Helfern des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wurde die "neue" Halle am Freitagabend hergerichtet. Obwohl bereits erste Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Landkreis erwartet wurden, sind dort noch keine Menschen untergebracht. Doch was heißt das nun für die Schulen und Sportvereine, die jene Halle regelmäßig nutzen? Und warum wurde gerade diese Halle ausgewählt?

