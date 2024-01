Neu-Ulm

Über 100 Parkplätze im Südstadtbogen kommen unter den Hammer

Der Südstadtbogen an der Bahnlinie durch Neu-Ulm nähert sich der Vollendung. Aus dem geplanten Turm an der Memminger Straße, gegenüber von der Glacis-Galerie (rechts im Bild) wird jedoch so schnell nichts.

Plus Die Arbeiten am Neu-Ulmer Millionenprojekt an der Bahnlinie sind bald abgeschlossen. Warum ein Teil des Areals jetzt zwangsversteigert wird.

Von Michael Ruddigkeit

16 Monate nach dem Richtfest ist der Südstadtbogen nach wie vor eine Baustelle. Während in den hinteren Gebäuden entlang der Von-Hünefeld-Straße bereits Mieterinnen und Mieter eingezogen sind, sind die vorderen Häuser Richtung Memminger Straße noch eingerüstet und eingezäunt. Das Millionen-Projekt nähert sich der Vollendung, doch für einen Teil des Gebäudekomplexes wird bereits ein neuer Eigentümer gesucht. Dieser Abschnitt befindet sich größtenteils unter der Erde und soll demnächst versteigert werden.

Dieser Teil des Südstadtbogens in Neu-Ulm wird Ende Januar versteigert

Termin für die Zwangsversteigerung am Amtsgericht Neu-Ulm ist am Mittwoch, 31. Januar, um 10 Uhr. Jeder kann vorbeikommen und mitsteigern, allerdings sollte man einen Ausweis und eine Sicherheitsleistung mitbringen, etwa einen von einer Bank ausgestellten Scheck oder eine Bankbürgschaft. Unter den Hammer kommt ein 977 Quadratmeter großes Grundstück an der Memminger Straße mit einem Gebäude, das zum Prunkstück des Südstadtbogens hätte werden sollen, aber bis jetzt nicht über die Untergeschosse hinauskam. Es gehört zur Insolvenzmasse der Realgrund AG, die das Gebäudeensemble entlang der Bahngleise ursprünglich als Bauherr komplett hätte planen und errichten sollen. Doch das Ulmer Unternehmen ging Ende 2019 pleite, und so stand die Riesenbaustelle eineinhalb Jahre still, bevor die Investoren den Bau in Eigenregie weiterführten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

