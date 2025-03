Reihenhäuser zu teuer: Stadt plant Baugebiet um

Wer heutzutage ein Haus kaufen will, sieht sich nicht zuletzt im Raum Ulm/Neu-Ulm mit Forderungen konfrontiert, die vor einigen Jahren noch als absolute Mondpreise gegolten hätten. Vor allem neue Immobilien kratzen mittlerweile nicht selten an der Millionenmarke. Das ist auch ein Grund, warum die Stadt Neu-Ulm ihr Baugebiet „Wohnen am Illerpark“ entlang der Filchnerstraße in Ludwigsfeld umplanen muss: Reihenhäuser wird es dort keine geben, weil sich die niemand leisten kann oder will.

Kaum Interesse an Reihen- und Kettenhäusern im Illerblick

Ursprünglich war gedacht gewesen, in dem neuen Gebiet nicht nur Geschosswohnungsbau zuzulassen, sondern für eine gewisse „Durchmischung“ zu sorgen. Deshalb sollten dort auch Ketten- und Reihenhäuser entstehen. Da das Gebiet mittlerweile erschlossen ist, ging die städtische Bauverwaltung in die Vermarktung, allerdings mit einem ernüchternden Ergebnis: Die Nachfrage nach Ketten- und Reihenhäusern war extrem überschaubar. Die sollten zwischen 800.000 und einer Million Euro kosten. „Das scheuen viele“, erklärte Stadtbaudirektor Markus Krämer im Planungs- und Umweltausschuss. Daher sei es besser, die dafür vorgesehenen Flächen nicht brachliegen zu lassen, sondern sie ebenfalls dem Geschosswohnungsbau zuzuschlagen, denn dort sei die Nachfrage gut.

Dieser Vorstoß wiederum stieß bei den Ratsmitgliedern auf sehr geteiltes Echo. Die CSU wollte mehrheitlich an den alten Planungen festhalten. Bernhard Meier sah den Vorstoß der Bauverwaltung kritisch. Er legte Wert auf bauliche Durchmischung, schließlich habe man das lange und intensiv diskutiert. So kurz nach der Ausschreibung solle man nicht alles zurückdrehen. Deshalb empfahl er: „Erst mal zuwarten, wie sich die Dinge entwickeln.“ Rudi Erne (SPD) fand, 800.000 bis eine Million Euro seien nicht viel teurer als eine Eigentumswohnung. „Warum sollte man von einer guten Idee abgehen? Ein Reihenhaus in Wullenstetten ist auch nicht billiger“, sagte er. Dagegen argumentierte etwa Günter Gillich (FDP). Es solle doch ohnehin darum gehen, weniger Grundfläche zu bebauen. Beim Verzicht auf Reihen- und Kettenhäuser „bekommen wir 100 Wohnungen mehr.“ Christina Richtmann (FWG) sagte, man müsse sich eben nach der Zeit richten. Mietwohnungen seien ebenfalls wichtig, auch da könne eine gute Mischung gelingen. Ihr Fraktionskollege Benjamin Gasser warf den Christsozialen „Realitätsverweigerung“ vor.

Stadtplanungschef: Die Welt hat sich einfach weitergedreht

Nachdem aus der CSU weiterhin Widerstand kam, legte Markus Krämer nach und beteuerte: „Die Vergabe funktioniert einfach nicht, Familien können sich so etwas nicht leisten.“ Auch die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Nuwog, die in dem Gebiet ebenfalls aktiv ist, habe deutlich gesagt, die Häuserpläne funktionierten so nicht. Jörg Oberle, Leiter der Abteilung Stadtplanung, erinnerte daran, dass der Bebauungsplan für den Illerpark bereits 2019 aufgestellt wurde: „Die Welt hat sich seither weitergedreht.“ Er gab zu bedenken, dass die 100 zusätzlichen Wohnungen den Neu-Ulmer Wohnungsmarkt entlasten würden, zumal es genügend Bauträger gebe, die bereit seien, sie zu errichten.

Die Abstimmung ging denkbar knapp aus: Mit nur einer Stimme Mehrheit entschied sich der Ausschuss, dem Wunsch der Bauverwaltung zu folgen und die Reihen- und Kettenhäuser aus dem Bebauungsplan zu streichen.