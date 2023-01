Überfall auf Artemis-Restaurant in Offenhausen: Was bislang bekannt ist

Plus Ein Mann gibt sich als Hilfesuchender aus und sticht dann unvermittelt mit dem Messer zu. Der neue Wirt des griechischen Lokals in Offenhausen muss ins Krankenhaus.

Zwei Tage nach der Tat geht der Alltag im Artemis-Restaurant in Offenhausen ganz normal weiter. In der Küche des griechischen Speiselokals im Neu-Ulmer Stadtteil werden wie gewohnt Spezialitäten wie Gyros und Souvlaki zubereitet. Doch der Chef ist da nicht anwesend. Er wurde Opfer einer brutalen Attacke und musste im Krankenhaus notversorgt werden. Ein Mann hatte sich zunächst als Hilfesuchender ausgegeben, dann aber plötzlich mit einem Messer zugestochen.