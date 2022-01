Überfall auf Getränkemarkt in Burlafingen: Das sagt das Unternehmen

Plus Nach dem Überfall auf den Finkbeiner-Getränkemarkt in Burlafingen setzt das Unternehmen eine Belohnung für Hinweise aus. Wie geht es den Beschäftigten?

Es war schon dunkel, als die Täter den Finkbeiner-Getränkemarkt betraten und einem Angestellten ein Messer vor die Nase hielten. Der komplette Überfall dauerte nur wenige Augenblicke. Es ging offenbar alles ganz schnell. Die beiden Männer forderten Bargeld. Mit einer vierstelligen Summe flüchteten sie. Gefasst wurden sie bislang nicht. Am Donnerstag verteilte die Polizei Flugzettel. Mit einer Belohnung von 1000 Euro werden nun weitere Hinweise auf die Täter erhofft. Ausgesetzt hat die das Langenauer Familienunternehmen Finkbeiner selbst. "Wir wollen alles in die Gänge setzen", sagt Personalleiter Robert Kaltenbach. Und wie geht es den Beschäftigten nach dem Vorfall?