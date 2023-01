Neu-Ulm

Überfall auf Restaurant in Offenhausen: Das sagt der Wirt zur Messerattacke

Erchan Chasan ist der neue Pächter des Artemis-Restaurants in Offenhausen. Am Sonntag wurde er überfallen. Der Täter hatte mit einem Messer in seinen Oberschenkel gestochen.

Plus Beim Raubüberfall auf das griechische Speiselokal Artemis in Offenhausen sticht der Täter auf den Wirt ein, Geld wird erbeutet. Jetzt berichtet das Opfer über die Tat.

"Die haben uns ins Visier genommen", sagt Erchan Chasan. Seit dem Jahreswechsel ist der 44-Jährige der neue Pächter im griechischen Artemis-Restaurant in Offenhausen. Am vergangenen Sonntagabend wurde der Gastronom Opfer eines brutalen Überfalls. Ein Mann sticht ihm mit einem Messer in den Oberschenkel und erbeutet Tausende Euro. Der Täter, behauptet Chasan, sei ihm schon einmal begegnet. Auch damals habe er ihn schwerer verletzt. Narben davon zieren noch heute sein Gesicht.

