Überfall auf Tankstelle in Neu-Ulm: Polizei fasst zwei Verdächtige nahe Paderborn

Eine Tankstelle in der Ringstraße in Neu-Ulm wurde Ende vergangenen Jahres überfallen. In Nordrhein-Westfalen konnten nun zwei Verdächtige gefasst werden.

Vier Überfälle innerhalb weniger Monate hatten sich um den Jahreswechsel in Neu-Ulm ereignet. In zwei Fällen, beide in Offenhausen, konnte die Polizei, wie berichtet, bereits Tatverdächtige ermittelt. Nun kommt ein dritter Fall hinzu, der vor der Aufklärung steht: Am 19. Dezember 2021 war in der Ringstraße eine Tankstelle das Ziel von zwei maskierten Männern. Sie erbeuteten damals laut Polizei eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Seit Donnerstag sitzen sie nun in Haft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, konnten nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm zwei polnische Staatsangehörige als Verdächtige zur begangenen Raubtat identifiziert werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde sodann festgestellt, dass sich die Männer zwar noch in Deutschland aufhalten, aber häufig den Aufenthaltsort wechseln würden.

Überfall auf Tankstelle: Verdächtige in Büren im Kreis Paderborn festgenommen

Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass sie sich aktuell im Bereich Paderborn in Nordrhein-Westfalen befinden würden. Aufgrund von beantragten Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen wurden die Tatverdächtigen jetzt am Donnerstag in Büren im Kreis Paderborn von der Kriminalpolizei Paderborn festgenommen.

Die 32 und 44 Jahre alten Männer wurden noch am selben Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Paderborn vorgeführt und im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Von jenen vier bewaffneten Überfällen von damals bleibt noch übrig die Tat in Burlafingen. Im Januar hatten zwei maskierte Männer den dortigen Finkbeiner-Getränkemarkt aufgesucht und einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Trotz einer ausgesetzten Belohnung konnte hier noch kein Ermittlungserfolg vermeldet werden. (AZ/krom)