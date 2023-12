Übergriffig oder "süßer Gag"? Zauberer Zimmer verlangt Kuss auf der Bühne

Plus Nach einem Zaubertrick soll die freiwillige Teilnehmerin seiner Show Magier Florian Zimmer auf die Wange küssen – doch das Bussi landet auf dem Mund. Nun steht er in der Kritik.

Es ist eigentlich ein altbekannter Scherz: Man(n) hält die Wange zum Kuss hin, dreht den Kopf im letzten Moment um 90 Grad und das Bussi landet nicht auf der Backe, sondern auf dem Mund. Es ist ein "Trick", den auch Magier Florian Zimmer immer wieder in seine Show einbaut. Zum Staunen oder gar Lachen findet das nicht jeder.

Eine Zuschauerin, die sich eine der jüngsten Shows - Vorpremieren zur Show "Ulmglaublich 2.0" - in Florian Zimmers Magie-Theater angeschaut hat, hält das Verhalten des Zauberers für absolut unangemessen. "Ich empfand es als sehr unangenehm, dieser Szene beizuwohnen." "Diese Szene" ist ein Zaubertrick, der auch Teil der Show "Ulmglaublich" war: Zimmer sucht sich eine Freiwillige aus dem Publikum, deren Ehering er zunächst verschwinden lässt, um ihn dann aus einem Kaugummiautomaten wieder herauszuzaubern. Wie bei einem Heiratsantrag auf Knien reicht der Magier den Ring mit großer Geste wieder an die Freiwillige zurück und lässt sich den gelungenen Trick mit Wangenküsschen entlohnen, von denen eins eben auch auf dem Mund landet.