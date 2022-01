Überholt trotz Verbot: Schwerer Unfall auf B10 bei Burlafingen

Bei dem Unfall auf der B10 zwischen Neu-Ulm und Burlafingen wurden zwei Menschen verletzt. Die Polizei spricht von einem grob fahrlässigen Verhalten eines 44-Jährigen.

Auf der B10 zwischen Neu-Ulm und der Abfahrt Burlafingen ist am Sonntagabend ein schwerer Unfall passiert. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, waren an dem Unfall fünf Fahrzeuge beteiligt. Gegen einen 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Passiert sei der Unfall gegen 17.15 Uhr. Ein 44-Jähriger befuhr mit einem Kleintransporter der Marke Opel die Bundesstraße in Richtung Nersingen und überholte trotz Überholverbot. Ein entgegenkommender 51-jähriger Fahrer eines Ford Focus musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Folge: Mehrere nachfolgende Fahrzeuge fuhren aufeinander auf.

Polizei schätzt Schaden beim B10-Unfall auf 14.000 Euro

Es entstand hierbei ein Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro. Die zwei Fahrzeuginsassen eines auffahrenden Autos mussten mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der Unfallverursacher fuhr nach seiner laut Polizei "gefährlichen Überholaktion" weiter in Richtung Nersingen. Er konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden, heißt es. Aufgrund der Aussagen der am Unfall beteiligten Personen müsse von einem grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrverhalten des 44-Jährigen ausgegangen werden, so die Polizei. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht nach Zeugen, die kurz vor dem Verkehrsunfall von dem weißen Opel-Kleintransporter des 44-Jährigen überholt wurden. Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erbeten. (AZ)