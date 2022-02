Übernimmt die Stadt Neu-Ulm künftig die Zuständigkeit für den Nahverkehr?

Soll die Stadt Neu-Ulm die Zuständigkeit für den Nahverkehr vom Landkreis übernehmen oder nicht? Mit dieser Frage ringen die Fraktionen im Stadtrat.

Der Neu-Ulmer Stadtrat hat sich kürzlich zu einer Klausur zum Thema "Mobilität" getroffen. In erster Linie ging es hierbei um die Frage, wie und von wem der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) künftig in der Stadt gestaltet werden soll. Zwei Szenarien wurden dabei aufgezeigt - die Stadträtinnen und Stadträte sind hin- und hergerissen.

Im Grund geht es um diese Alternativen: Entweder die Stadt Neu-Ulm fungiert als selbstständige Aufgabenträgerin für den ÖPNV. Die Zuständigkeit für den Nahverkehr würde dann vom Landkreis auf die Stadt übergehen. ÖPNV-Leistungen und Qualität könnten selbstständig definiert werden. Oder die Stadt agiert als unselbstständige ÖPNV-Bestellerin. Träger wäre dann weiterhin der Landkreis. Die Leistungen ergäben sich aus dem Nahverkehrsplan, den der Kreistag beschließt.

Nahverkehr: Eine Entscheidung hat der Stadtrat Neu-Ulm noch nicht getroffen

Die Klausur diente im Wesentlichen der Darlegung der Vor- und Nachteile beider Modelle. Eine abschließende Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Das sei aufgrund des komplexen Sachverhalts nicht überraschend und auch nicht vorgesehen gewesen, erklärte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) in einer Pressemitteilung. "Zu nennen ist hierbei ganz wesentlich die Abstimmung mit dem Landkreis Neu-Ulm zu dessen Qualitätsvorstellungen, die wir in einer weiteren Sitzung vornehmen wollen." Zudem seien noch einige finanzielle Fragen zu klären. Bevor der Stadtrat entscheidet, wird es ein weiteres Klausurtreffen geben.

"Wir möchten dazu beitragen, einen zukunftsfähigen, städtisch geprägten Öffentlichen Personennahverkehr mit passgenauen Standards für Neu-Ulm zu gestalten", sagte Johannes Stingl (CSU). Sich ergebende Gestaltungsspielräume auf der Basis des gemeinsamen Nahverkehrsplans müssten genutzt werden, um mit einem nachhaltig attraktiven Stadtverkehr einen ganz wesentlichen Beitrag zur "multimodalen Mobilität" in Neu-Ulm zu leisten.

Die SPD-Fraktion will die Bürgerinnen und Bürger nicht stärker belasten

"Der Ausbau des ÖPNV ist aus unserer Sicht ein wichtiger Baustein für die dringend notwendige Mobilitätswende", erklärte Cornelia Festl (Grüne). "Derzeit erkennen wir mehr Gestaltungsspielraum für einen nachhaltigen städtischen ÖPNV, wenn die Stadt die Aufgabenträgerschaft übernimmt. Wie bereits auf der Klausur von uns eingefordert, benötigen wir jedoch mehr Informationen zum zukünftigen ÖPNV-Konzept des Landkreises, um das Thema umfassend betrachten und eine fundierte Entscheidung treffen zu können."

Das war 2018: Ein Blick aus der Luft auf die Großbaustelle am Gleisvorfeld. In der Mitte ist die neu errichtete Brücke für die Straßenbahnlinie 2 zu sehen. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

"Sollte die Aufgabenträgerschaft des ÖPNV an die Stadt Neu-Ulm übertragen werden, so ist es der SPD-Fraktion wichtig, dass die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht zu einer Mehrbelastung durch höhere Abgaben für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Neu-Ulm führen, beispielsweise durch eine Erhöhung der Grundsteuer", so Fraktionschef Rudolf Erne. Zwar sei eine Qualitätssteigerung des ÖPNV wichtig, um den Individualverkehr im Stadtgebiet zu reduzieren, jedoch müsse der Aufwand dafür im Verhältnis zur qualitativen Verbesserung stehen.

Noch viele Fragen seien offen und unbeantwortet, gab Siegfried Meßner (PRO) zu bedenken. Nach intensiven Beratungen habe sich gezeigt, dass es nicht einfach sei, die Trägerschaft für den Nahverkehr zu übernehmen. Daher habe sich seine Fraktion noch keine abschließende Meinung gebildet.

Die FWG-Fraktion präferiert eine Vergabe der Trägerschaft an die SWU

"Vor einer Entscheidung sollten die Standardverbesserungen des Landkreises für den ÖPNV und die zu erwartenden Mehrkosten aus den Anforderungen der Stadt Neu-Ulm benannt und beziffert werden", forderte Roland Prießnitz (FWG). Entscheidend dabei sei, dass die Stadt Neu-Ulm über die Streckenführungen und Taktzeiten viel mitentscheiden könne. Die Vergabe der Aufgabenträgerschaft an die SWU werde präferiert, da für die Verkehrspolitik mit Ulm zusammen ÖPNV aus einem Guss entwickelt werden könne.

Die FDP-Gruppe kann sich sowohl den Verbleib der Trägerschaft beim Landkreis - mit mehr Mitsprache für die Bedarfe Neu-Ulms - als auch eine Übernahme der Zuständigkeit vorstellen. Bei Letzterem hielten die Liberalen eine Beauftragung der SWU ebenfalls für wahrscheinlich.

"Natürlich ist eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots, besonders auch für die dörflichen Stadtteile, dringend nötig", erklärte Eva Treu (JU). "Die finanziellen Auswirkungen sollten unserer Meinung nach jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Und genau hier gibt es noch einiges zu klären."

"Die Bürgerliste spricht sich grundsätzlich für die Übernahme der Trägerschaft aus und möchte im eigenen Namen diese Verkehre an die SWU in Inhouse-Vergabe vergeben", so Karl-Martin Wöhner. "Sollte eine Aufstockung des Neu-Ulmer Anteils an der SWU nötig sein, so unterstützt die Bürgerliste dieses Vorgehen ausdrücklich." (AZ)