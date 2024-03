Neu-Ulm, Ulm

Am Car-Freitag spielen Polizei und Autoposer Katz und Maus

In einer großangelegten Kontrollaktion hat die Polizei am Karfreitag wieder nach illegal aufgemotzten Autos gefahndet.

Plus Am Karfreitag zeigen die Freunde des aufgemotzten Blechs wieder ihre aufgebrezelten Gefährte, doch die Ordnungshüter fahnden wieder mal mit einer großangelegten Kontrollaktion nach illegal umgebauten Autos.

Von Thomas Heckmann

Während zahlreiche Christen den Karfreitag feiern, feiern Autofans den berüchtigten Car-Freitag und posieren mit ihren aufgemotzten Fahrzeugen in den Innenstädten. Doch die Polizei ist ebenfalls unterwegs und kontrolliert. In Neu-Ulm, Ulm und in Vöhringen gucken sie sich am Freitag verdächtige Gefährte genauer an. Und natürlich erwischt es auch diesmal wieder einige, die wegen illegaler Umbauten aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Bei Redaktionsschluss dauerten die Kontrollen noch an.

Für die Autokontrollen gibt es eine eigene Werkstatt

Schon am Nachmittag sind in der Doppelstadt und im Illertal zahlreiche Polizeistreifen unterwegs, die gezielt nach auffällig lauten oder verboten umgebauten Fahrzeugen Ausschau halten. Kleinere Kontrollen finden vor Ort statt, für größere Kontrollen steht eine Werkstatt samt Gutachtern bereit.

