Am Montag beginnt der Abriss der Renftle-Ruine in Neu-Ulm

Jahrelang tat sich nichts im Rohbau in Neu-Ulms guter Stube. Rostige Eisenträger ragen in den Himmel. Nun kommt die Ruine weg.

Plus Der Begriff unendliche Geschichte steht seit Jahren für den am Petrusplatz stehenden Rohbau. Nun rollen die Bagger im Herzen von Neu-Ulm an - doch bis ein Neubau steht, kann es noch dauern.

Von Oliver Helmstädter

Nach 92 Jahren war für das Neu-Ulmer Bettenhaus Renftle am Petrusplatz im März 2015 Schluss. Seitdem steht mehr oder weniger eine Ruine im Herzen von Neu-Ulm. Doch die kommt jetzt definitiv weg: Wie Boris Fazzini, der Sprecher der Sparkasse Ulm, dem Inhaber der Immobilie, auf Nachfrage sagt, rücken am Montag, 7. Februar, die Bagger an.

