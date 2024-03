Neu-Ulm/Ulm

Debatte um Konzert der Böhsen Onkelz in Neu-Ulm: Es gibt weiter Bedenken

Plus Eigentlich war die Debatte um die Konzerte der Böhsen Onkelz erledigt, doch jetzt hat Ariane Müller ihre Vorbehalte erneuert. Der Veranstalter wehrt sich dagegen.

Von Ronald Hinzpeter

Was war das für eine Aufregung, als im Herbst vergangenen Jahres bekannt wurde, dass die Böhsen Onkelz im September 2024 in Neu-Ulm auftreten. Die 50.000 Karten für die zwei Abende im Wiley waren ratzfatz weg, doch die Debatte bleibt vorerst, vor allem, nachdem die Musikerin Ariane Müller ("Suchtpotenzial") versucht hatte, die Konzerte per Petition zu verhindern. Mittlerweile war es eigentlich wieder ruhiger geworden, doch nun hat die Volkshochschule Ulm das Fass noch mal aufgemacht und das Thema unter dem Slogan "Wir müssen reden" noch einmal im Einsteinhaus auf die Bühne gebracht. Die Möglichkeit nutzte vor allem Ariane Müller, um bei der Podiumsdiskussion noch einmal gegen das Vorhaben zu Felde zu ziehen. Mehrfach wurde an diesem Abend kritisiert, dass sich der örtliche Veranstalter nicht äußern wolle. Doch der hält im Gespräch mit unserer Redaktion dagegen.

Shitstorm nach Kritik an den Böhsen Onkelz

Es war ein recht schmal besetztes Podium, das der Moderatorin Tanja Nova zur Verfügung stand, denn offenbar hatten ihr etliche mögliche Gesprächspartner einen Korb gegeben, etwa die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, der Leiter des Neu-Ulmer Kulturbereichs Ralph Seiffert und Carlheinz Gern als örtlicher Veranstalter des Auftritts. So saßen ihr zur Seite nur ein Onkelz-Fan namens Ruben La Biunda und Ariane Müller. Per Video zugeschaltet war der Braunschweiger Musikwissenschaftler Dietmar Elflein, der sich beruflich mit der Band befasst hat. Ariane Müller machte ausführlich deutlich, dass sie diesen Auftritt "mitten in der Stadt" nicht haben wolle. Diese Haltung habe ihr vergangenen Herbst "den Shitstorm des Todes" eingebracht. Wegen der "Bedrohungslage" nahm sie damals ihre Petition gegen die zwei Konzerte wieder aus dem Netz. 800 Unterschriften hatte sie damals gesammelt. Die Gegenpetition eines Altenstadter Onkelz-Fans hatte ein Mehrfaches an Unterstützung aus der Szene bekommen. Sie fürchtet, das Doppel-Open-Air könnte sich schlecht auf das Image von Ulm und Neu-Ulm als Kulturstandort auswirken und sei für das Wiley-Gelände ohnehin viel zu groß: "Das sind echt viele Menschen." Von denen seien vermutlich auch "viele krasse Arschlöcher dabei", die für Ärger sorgen könnten. Schließlich zieht die umstrittene Band ihrer Ansicht nach immer noch etliche Rechtsradikale an. Das führe zu Sicherheitsbedenken, die man ernst nehmen müsse. Sie spricht von einer regelrechten "Bedrohungslage".

