Casino A wirft einen frischen Blick auf Architektur

Die Vortragsreihe sucht Verbindungen zwischen Architektur und Kunst und will so dazu beitragen, neue Dankansätze zu finden.

Auch dieses Jahr will die Reihe Casino A wieder eine Plattform für Architektur und Kunst in Ulm und Neu-Ulm bieten. Architektur soll dabei interdisziplinär betrachtet werden. Es geht um Architektur zum Anfassen, den Dialog mit anderen Künsten, Nährboden für Diskussion und Inspiration zum Weiterdenken. Zu dem Thema "Raus ins Leben" werden Architekturthemen an ungewöhnlichen Orten in spannenden Konstellationen mit Kulturschaffenden, Künstlerinnen und Künstler präsentiert.

Veranstalterin Nicole Pflüger kündigt an: "In dieser Staffel verlassen wir unsere Komfortzone, denn es geht um Veränderung, um Mut und um Widerstand. Es geht darum etwas zu wollen, kraftvoll fortzuschreiten und sich zu entscheiden." Auf dem Programm stehen Ideen, Arbeitsweisen und Visionen von Architektinnen, die Architektur erforschen, sie aushorchen, und die auf ihrem beruflichen Weg den Stillstand der Gewohnheit durchbrechen, sich besinnen und sich energisch den Herausforderungen der Zukunft stellen. An jedem der vier Abende wird das Vortragsthema auf eine andere Weise künstlerisch interpretiert.

Casino A startet am Montag, 3. Juni. Gastgeber in dieser Staffel ist der Club Gold in Neu-Ulm, Augsburger Straße 53 und "DIE BAR" in Ulm, Karpfengasse 5. Der Eintritt ist frei und die Theke geöffnet. Am ersten Abend sind Anne Femmer und Florian Summa (Summacumfemmer Architekt*innen Leipzig) bei "Die Bar" zu Gast und sprechen unter dem Thema "Konstruktive Trojaner" über Mock-ups, konstruktiven Ungehorsam und die Werkzeuge der Selbstermächtigung. Zeichner und Schriftsteller Florian L. Arnold begeleitet den Vortrag. Los geht es um 20 Uhr. Weitere Termine am 1. Juli, 7. Oktober und 4. November.

Die Reihe Casino A ist in Zusammenarbeit mit der Architektenkammergruppe Ulm/Alb-Donau als Fortbildungsveranstaltung zertifiziert und finanziert.