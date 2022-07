Der Auftakt des Donaufestes gerät zu einem emotionalen Abend

Lokal Redner Heribert Prantl preist die EU, Vertreter Südosteuropas finden in Neu-Ulm dagegen bittere Worte. Ein Mann liefert den emotionalen Höhepunkt (mit Video).

Es war eine Ehre für Neu-Ulm, dass der Eröffnungsakt des Donaufestes mit vielen geladenen Gästen aus Politik, Kultur und Kirche auf bayerischer Donauseite im Edwin-Scharff-Haus stattfand – und für Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger war es ein besonderer Tag, war es doch wegen des Ausfalls vor zwei Jahren ihr erstes Donaufest im Amt. Dass dieses Donaufest wichtiger ist als alle anderen zuvor, darüber waren sich alle Redner des Festaktes einig – bei den Reden selbst aber zeigten sich auch Differenzen und bittere Töne.