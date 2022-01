Der Boden ist wackliger: Wie Menschen mit Depression Corona erleben

Plus Menschen mit Depressionen leiden heftig unter den Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie. Zwei Betroffene erzählen - und berichten, was helfen kann.

Den erste Lockdown war gar nicht so schlimm, er kam für manche sogar gelegen: Jeder und jede sollte zu Hause bleiben, niemanden treffen. Menschen, die das wegen einer Depression ohnehin oft taten, brauchten plötzlich keine Ausrede mehr. Joachim Schmidt aus Neu-Ulm und Isabell Schick aus Ulm haben diese Beobachtung gleichermaßen gemacht. Die beiden wissen, wovon sie sprechen. Sie sind Betroffene. Sie haben in zwei Corona-Jahren viele Beobachtungen gemacht, die ihnen Sorgen bereiten.