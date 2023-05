Der Kaffee aus dem Ulmer Zoo ist ein Unikat

Dass Kaffeebohnen in der Region geröstet werden, ist nichts Neues. Eine Ernte aus Ulm aber schon. In der Röstschmiede wurde nun der wohl teuerste Kaffee weit und breit verköstigt.

Drei Meter hoch und fünf Jahre alt ist der Kaffeestrauch, der auf halbem Weg zwischen den Kapuziner-Affen und den Gibbons im Tropenhaus des Ulmer Tiergartens wächst. Für die Bohnen am ursprünglich kolumbianischen Gewächs hat sich bisher niemand wirklich interessiert. Bis im Frühjahr Marius Geiselhart mit seiner Freundin Chantal Hörmann vorbeikamen. Nun wurde in ihrer Neu-Ulmer Röstschmiede der erste Kaffee ausgeschenkt, der das Prädikat regional wirklich verdient hat.

So schmeckt der erste Kaffee aus Ulm, geröstet in Neu-Ulm

Groß waren die Erwartungen von Marius Geiselhart an den ersten Espresso, der aus in Ulm gewachsenen Bohnen stammt, nicht. Zwar liegt Ulm auf 600 Metern, doch für das Prädikat Hochlandkaffee langt das nicht wirklich. Auch die Tropen in der Ulmer Friedrichsau sind künstlicher Natur. Doch dann die Überraschung: "Schon schokoladig, recht süß. Und eine feine Säure im Abgang. Auf jeden Fall trinkbar." Das sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen: Der Kaffeeexperte hatte eine gewisse Modrigkeit erwartet, weil er eben nicht im Hochland gewachsen ist. Denn: Je höher Kaffeebohnen wachsen, umso komplexer würden die Aromen. So sei der erste echte Ulmer Kaffee ein "ordentlicher". Nicht abgefahren, aber Geiselhart und Hörmann würden den Tiergartenkaffee durchaus servieren, wenn es mehr davon geben würde.

Die Chefin über den Kaffee-Strauch ist Suanne Münst, Gärtnerin im Tiergarten. Foto: Oliver Helmstädter

Gibt es aber nicht. Lediglich 1,3 Kilo konnten von Hand im Tiergarten geerntet werden. Die Chefin über den Strauch ist Suanne Münst. Die Gärtnerin im Tiergarten achtet mit ihren Kollegen und Kolleginnen darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht unter 50 Prozent fällt und die Temperatur zwischen 25 und 30 Grad liegt, wie am Äquator. Mit organischem Dünger werde nachgeholfen. Und wenn einmal Schädlinge auftauchen sollten, hat Münst die verträgliche Gegenwehr parat: Wollläuse etwa.

Der Chef von Arborsys ersteigerte ihn für den guten Zweck

Die nachgeahmten Tropen in Ulm machten den einen Teil des Aromas aus, der andere kommt von der Röstung. Mühsam wurde erst von Hand geschält, entpulpt, sagt Geiselhart. Die äußeren Hüllen, aus dem später Cascara, also Kaffeekirschentee gemacht wird, werden dabei entfernt. Dann wurde fermentiert, getrocknet und geröstet. Und zwar im "Honey Processed"-Verfahren. Echter Honig ist hier nicht im Spiel, der Begriff hängt mit klebrigem Fruchtfleisch an der Bohne zusammen, das mit geröstet wird. Für eine ziemlich dunkle Röstung entscheid sich der Röstschmieden-Chef.

Bei der Verkostung: Marius Geiselhart, Geschäftsführer der Röstschmiede in Neu-Ulm, und der Unternehmer Steffen Baumgartner, der den ersten Kaffee "grown in Ulm" ersteigerte. Foto: Oliver Helmstädter

Das Ergebnis: der teuerste Kaffee der Region. Die 250-Gramm-Packung brachte 600 Euro ein – inklusive einer aufwendigen Blind-Verkostung in der Rösterei. Der Neu-Ulmer Unternehmer Steffen Baumgartner ersteigerte das erste und einzige Produkt dieser Art. "Sehr fein", findet Baumgartner das Aroma. "Kein Wunder, kommt ja auch aus Ulm." Stammgast sei er in der Röstschmiede, wo das Kilo Bohnenkaffee normalerweise um die 30 Euro kostet. Nicht 2400 Euro, wie umgerechnet im Falle des Ulmer Tiergartenkaffees. Doch der Chef des IT-Unternehmens Arborsys sei für einen guten Zweck gerne bereit gewesen, diesen Luxuspreis zu zahlen. Die Röstschmiede hat den Betrag um 400 Euro aufgestockt. So werden jetzt runde 1000 Euro an den Tiergarten gespendet.

Womöglich gibt es eine Neuauflage, wenn im Ulmer Tiergarten die nächste Kaffee-Ernte ansteht. Ohne das Tropenhaus geht das allerdings nicht. Suanne Münst brachte zwar der Röstschmiede und Baumgartner je einen knackig-frischen Ableger der Ulmer Original-Pflanze mit zur Verkostung. Doch ein dürres und blasses Exemplar einer vorhandenen Schau-Kaffeepflanze in der Röstschmiede zeigt, dass schwäbische Temperaturen eigentlich gar nichts für diese Tropenpflanzen sind.