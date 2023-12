Neu-Ulm/Ulm

Der mühsame Kampf gegen die Vermüllung der Innenstädte

Jede Menge Müll landet auf Wegen und in der Wiese, wie hier in der Friedrichsau. Die Fraktion der Grünen in Neu-Ulm würde deshalb gerne eine Verpackungssteuer einführen.

Plus Um die Müll-Flut auf Wegen und Plätzen einzudämmen, schlagen die Grünen die Einführung einer Verpackungssteuer vor. Warum sie damit scheitern.

Von Michael Ruddigkeit

237 Kilogramm Verpackungsmüll fallen in Deutschland jedes Jahr pro Kopf an. Ein Teil davon landet nicht in der Tonne, sondern auf der Straße. Vor allem Schachteln, Plastikboxen und Becher für Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Um die Unmengen an Müll auf öffentlichen Wegen und Plätzen etwas einzudämmen, schlug die Fraktion der Grünen im Neu-Ulmer Stadtrat die Einführung einer Steuer auf Einwegverpackungen von Take-away-Gerichten vor. Dafür fand sie allerdings keine Mehrheit.

Warum die Neu-Ulmer Stadtverwaltung von der Steuer abrät

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung riet aus mehreren Gründen von der Einführung einer solchen Steuer ab. Zum einen bestehe derzeit eine Rechtsunsicherheit. Zwar habe das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Mai dieses Jahres entschieden, dass die Stadt Tübingen eine Verpackungssteuer erheben kann. Jedoch habe eine Franchisenehmerin von McDonald's gegen diese Steuer eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Erst nach einem Urteil des Verfassungsgerichts könne die Rechtslage abschließend bewertet werden.

