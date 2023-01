Neu-Ulm/Ulm

vor 33 Min.

Diese Sparte wird bei "Jugend musiziert" zum absoluten Renner

Die Sparte "Klavier solo" war bei "Jugend musiziert" schon immer beliebt, nun ist sie der absolute Renner. Auch die neunjährige Helen Joachim tritt in dieser Kategorie an.

Plus "Klavier solo" ist bei "Jugend musiziert" aus einem speziellen Grund sehr gefragt. Zur 60. Auflage des Wettbewerbs soll die besondere Atmosphäre zurückkehren.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Ein anstrengendes Wochenende steht Musikschulleiter Matthias Haacke und seinen Lehrkräften ins Haus: Am Wochenende 28./29. Januar findet an der Neu-Ulmer Musikschule der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" statt. Zeitgleich zeigt sich der Nachwuchs des Kooperationspartners aus Ulm in Biberach. Es ist der 60. Wettbewerb. Zufällig sind in Neu-Ulm just 60 junge Musikerinnen und Musiker angemeldet. Pünktlich zum Jubiläum soll die besondere Atmosphäre zurückkehren.

