Ein Event-Guru, ein Magier und Nino de Angelo treffen sich in Ulm vor Gericht

Der Event-Manager Michael Ecker holte einst Siegfried & Roy zurück und half auch dem Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer, den er nun verklagt. Was ist da passiert?

Wenn Michael Ecker über Florian Zimmer spricht, nennt er ihn immer "den Flo". Seit 15 Jahren kenne er ihn, er sei ein "ganz, ganz enger Freund" gewesen. Doch bald stehen sich die beiden vor dem Ulmer Landgericht gegenüber. Wann ist ungewiss, ein für 13. Januar angesetzter Termin wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt der Wahl-Münchner Ecker, wie es so weit kommen konnte, dass er den Neu-Ulmer Magier verklagt.