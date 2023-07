Neu-Ulm/Ulm

Ein Prosit auf New Ulm: Die Stadtkapellen sind heiß auf die USA

Plus Neu-Ulmer und Ulmer Musiker statten der Schwesterstadt in Amerika einen Besuch ab. Zum Oktoberfest gibt es eine eigene „Oberkrainer-Formation“.

Längst wird im Detail geplant. Knapp 40 Musikerinnen und Musiker der Stadtkapellen Neu-Ulm und Ulm sowie Delegationen der Doppelstadt werden im Herbst von der Donau an den Minnesota River reisen. Dort soll mit „Mitklatschen und Oberkrainer“ der Schwesterstadt New Ulm beim traditionellen US-Oktoberfest musikalisch eingeheizt werden.

Kürzlich waren Besucher aus New Ulm in Neu-Ulm zu Gast

Jüngst besuchte vorab eine Reisegruppe aus New Ulm die Neu-Ulmer. Auf dem Programm stand der wöchentliche Probenbesuch der Stadtkapelle Neu-Ulm im Bürgertreff Schwaighofen. Die Gäste wollten testen, was sie wohl im Oktober als musikalischer Part aus deutschen Landen in den USA erwartet. Durchweg waren die amerikanischen Zaungäste begeistert und irgendwann standen auch die Neu-Ulmer Musikerinnen und Musiker auf und stimmten das obligatorische „Prosit der Gemütlichkeit“ an. Auf ihren Smartphones nahmen die begeisterten Besucher die musikalische Szene in Ton und Bild auf, als positiven Nachweis für die daheim gebliebenen – ihre Kommentare lauteten durchweg „nice“ und „great“.

