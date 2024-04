Neu-Ulm/Ulm

06:00 Uhr

Geh- und Radweg gesperrt: So geht es an der Gänstorbrücke weiter

Bald beginnt der Neubau der Gänstorbrücke zwischen Neu-Ulm und Ulm. Die Hilfsstützen in der Donau sind fast fertig. In den nächsten Wochen laufen noch weitere vorbereitende Arbeiten.

Plus Die Vorbereitungen für den Neubau der Gänstorbrücke sind bald abgeschlossen. Wie ist der Zeitplan und was hat es mit den gelben Stelen auf sich?

Von Michael Ruddigkeit

Der Geh- und Radweg an der Donau unter der Gänstorbrücke ist derzeit wieder gesperrt. Entlang der Böschung auf Neu-Ulmer Seite wurden außerdem mehrere gelbe Stelen in den Boden gerammt. Was haben die Röhren mit dem Neubau der Brücke zu tun und wie sieht der weitere Zeitplan für das Millionen-Projekt aus?

In Neu-Ulm müssen an der Donau Gasleitungen provisorisch verlegt werden

"Die gelben Stelen auf Neu-Ulmer-Seite sind Halterungen für Gasleitungsprovisorien", erläuterte Marlies Gildehaus, Pressesprecherin der Stadt Ulm, die bei dem Brückenbau federführend ist, auf Anfrage unserer Redaktion. Denn neben den Pfeilern im Wasser wird wegen der beengten Platzverhältnisse eine Fläche aufgeschüttet, die für die Baustelleneinrichtung genutzt wird. Daher müssen die Gasleitungen auf Neu-Ulmer Seite zeitweise verlegt werden. Die Provisorien dafür werden zwischen den gelben Stützen entlang der Böschung geführt. Wenn die Bauarbeiten in der Donau abgeschlossen sind, kommen die Leitungen wieder unter die Erde.

