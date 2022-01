Neu-Ulm/Ulm

Neu in der Glacis-Galerie: Jetzt wird geimpft und es gibt veganes Essen

In der Glacis-Galerie steht an der "Grünen Brücke" ein Impfzentrum.

Plus Mit einem neuen Namen erweitert das Einkaufszentrum das Essensangebot. Wer möchte, kann sich in der Glacis-Galerie seit Freitag auch eine Impfung abholen.

Von Oliver Helmstädter

Vorteil Glacis-Galerie: Weil nach einem Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Bekleidungsgeschäfte dem täglichen Bedarf zugerechnet werden, fiel für viele Läden in Neu-Ulm die 2G-Regelung. In Ulm hingegen gilt 2G auch in Textilgeschäften. Centermanager Torsten Keller spricht von einer "großen Erleichterung" für viele Geschäfte. Die Frequenz im Center habe sich dadurch "definitiv erhöht". Davon profitiert auch indirekt der zentrale Essensbereich - wenngleich hier weiterhin 2G-Regelung gilt. Die Impfung dafür gibt es neuerdings auch vor Ort.

