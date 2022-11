Neu-Ulm/Ulm

06:00 Uhr

Goldene Elf will nicht nur in der Fasnet Stimmung machen

Plus Die Pläne für eine Dinnershow im Wiley Club sind vorerst gescheitert. Die Idee will die Gesellschaft aus Ulm und Neu-Ulm aber nicht aufgeben. So geht es weiter.

Von Sebastian Mayr

Am Samstag wäre es so weit gewesen. Eine Jazzband, ein Show-Ensemble, ein Musikkabarettist, ein Bauchredner, ein Zauberer, eine Tänzerin. Für die erste Dinnershow der Gesellschaft Goldene Elf hatte Vorsitzender Jürgen Hofstätter ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Die Prunksitzung der Goldenen Elf unterscheidet sich traditionell von der anderer Fasnetsgesellschaften, nun sollte ein fasnetsfreier Galaabend gelingen. Doch nun wird alles anders.

