In Ulm und Neu-Ulm wird an 133 Stellen der Verkehr gezählt

Die Zählung an Hauptstraßen, Kreuzungen und Radwegen soll den Verkehr nicht beeinträchtigen. Die Werte sollen als Grundlage für wichtige Planungen dienen.

Die Städte Ulm und Neu-Ulm wollen den Anteil des Autoverkehrs verringern, mehr Menschen sollen sich zu Fuß, auf dem Rad oder mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, sollen Fachleute zunächst an fünf Tagen im April und Mai das Verkehrsaufkommen zählen. So geht es weiter.

Rund 191.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben in Ulm und Neu-Ulm. Aus Daten, wie sie sich durchs Stadtgebiet bewegen, soll eine Verkehrsprognose erstellt werden. Die Verkehrszähl- und Strukturdaten sollen auch in ein Verkehrsmodell einfließen, das bis 2040 als Grundlage für die Planung des Verkehrs auf Straßen und Schienen dient. Das Modell wird von einem Büro aus Braunschweig kommen, das Zählen übernimmt ein Dienstleister aus Wolfhagen in Hessen. Bereits im Januar hatte die Stadt Neu-Ulm mit einer telefonischen Befragung zum Mobilitätsverhalten begonnen.

Rad- und Autoverkehr in Ulm und Neu-Ulm wird gezählt

Gezählt werden Autos und Radfahrende – und zwar an Kreuzungen, Hauptverkehrsstraßen und Radwegen. Als Termine sind Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. April sowie Donnerstag, 4. Mai, Dienstag, 9. Mai und Donnerstag, 11. Mai, vorgesehen. Es gibt insgesamt 133 Zählstellen. Sie befinden sich an 64 Kreuzungen und Hauptverkehrsstraßen sowie 33 Radwegen in Ulm und an 33 Straßen und 13 Radwegen in Neu-Ulm. Durch die Zählungen wird der Verkehr nicht beeinträchtigt, teilt die Stadt Ulm mit.

Im Anschluss werden die Verkehrsdaten zusammen mit Strukturdaten aufbereitet und ausgewertet. Das Verkehrsmodell soll bis Ende 2023 eine Analyse der bisherigen Verkehrsnachfrage beinhalten, bis zum ersten Quartal 2024 sollen sich die Prognose für das Jahr 2040 und ein Ergebnisbericht anschließen. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg fördert diese Arbeit für den Bereich der Stadt Ulm mit bis zu 50 Prozent. (AZ)