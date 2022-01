Neu-Ulm/Ulm

vor 2 Min.

Jugend musiziert - mit Hindernissen: So läuft der Wettbewerb in diesem Jahr

Plus Im dritten Jahr der Pandemie ringt der Wettbewerb "Jugend musiziert" um Lösungen und Ideen. In Neu-Ulm und ganz Bayern fällt der Regionalwettbewerb aus.

Von Dagmar Hub

Nach dem Video-Wettbewerb des vergangenen Jahres löscht Corona nun im dritten von der Pandemie betroffenen Jahr den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ab Altersstufe III in Bayern komplett: Am Wochenende des 29. und 30. Januar sollte in Neu-Ulm eigentlich der 59. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" ausgetragen werden. Er findet nicht statt, stattdessen gibt es zum Termin des Landeswettbewerbs – vom 8. bis 11. April in Ingolstadt – bayernweite Wertungsspiele ohne vorherige Qualifizierung. Der Landeswettbewerb heiße nicht mehr Landeswettbewerb Bayern, heißt es in einem Papier, das der Landesausschuss "Jugend musiziert" im Dezember 2021 für dieses Jahr beschloss.

