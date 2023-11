Klimaprotest auf Adenauerbrücke und Münsterplatz: Aktivist steht vor Gericht

Ein Mann muss sich vor dem Amtsgericht Ulm verantworten. An der Kletteraktion, die den Verkehr lahmlegte, war er aber nicht beteiligt. Das wird ihm vorgeworfen.

Mitte Juli hatte eine Frau und ein Mann den Verkehr auf der Adenauerbrücke mit einer Kletteraktion für annähernd vier Stunden lahmgelegt: Die beiden befestigten an einer Schilderbrücke ein Banner, mit dem sie Volker Wissing scharf kritisierten. Der Bundesverkehrsminister trat am selben Tag im Stadthaus auf. Jetzt beginnt die juristische Aufarbeitung des Falls, ein 20 Jahre alter Mann muss sich vor dem Amtsgericht Ulm verantworten.

Die Aktivistin und der Aktivist beriefen sich auf den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, der Wissing Bruch des Klimaschutzgesetzes attestiert hatte, weil in seinem Sektor die CO₂-Emissionen steigen. Bei ihrer Kletteraktion bezeichneten sich die beiden als "Unterstützer*innen des wissenschaftlichen Diensts des Bundestags". Beide nahmen am Abend an einer Demonstration gegen Wissings Auftritt teil. Die Polizei entdeckte beide Personen auf dem Münsterplatz und nahm sie mit auf die Wache. Die beiden hatten einen Platzverweis erhalten. Nach Aussage von Menschen, die sie unterstützen, soll sich dieser aber nicht auf die Kundgebung bezogen haben.

Protest gegen Volker Wissing in Ulm: Aktivist steht vor dem Amtsgericht

Ein 20 Jahre alter Mann, der ebenfalls an der Demonstration teilnahm, wollte der Kletterin und dem Kletterer nach eigenen Angaben die Nummer eines Anwalts zustecken. Polizeikräfte wiesen ihn nach seiner Schilderung an, nicht näherzukommen. Einige Monate habe er postalisch einen Bescheid erhalten: Er habe seinerseits gegen einen Platzverweis verstoßen.

Dieser Vorwurf beschäftigt am Donnerstag, 23. November, das Ulmer Amtsgericht. Wird der 20-Jährige verurteilt, wäre dies die erste rechtliche Konsequenz des Juli-Protests. Die Anklagen und Verhandlungen gegen die Aktivistin und den Aktivisten stehen noch aus. Offen ist demnach auch eine weitere rechtliche Frage. Der Neu-Ulmer CSU-Politiker Darian Williams, der sich um einen Platz im Bezirkstag beworben hatte, hatte die beiden auf seinem Instagram-Kanal als "Abschaum" bezeichnet. Der Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt zeigte ihn wegen Beleidigung an.