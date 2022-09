Kulturnacht: Eintrittsbändchen sind jetzt im Vorverkauf erhältlich

Die gemeinsame Ulmer und Neu-Ulmer Kulturnacht steht vor der Tür. Die Eintrittsbändchen gibt es bereits zu kaufen.

Die gemeinsame Ulmer und Neu-Ulmer Kulturnacht findet in diesem Jahr am Samstag, 17. September, statt. Die Eintrittsbänder gibt es bereits jetzt im Vorverkauf. Sie sind in der Tourist-Information im Ulmer Stadthaus erhältlich, und zwar Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 16 Uhr und Sonntag 11 bis 15 Uhr.

Die Veranstalter rufen die Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht dazu auf, das Vorverkaufsangebot zu nutzen, um dadurch Warteschlangen an den Abendkassen der Veranstaltungsorte zu vermeiden. Während der Kulturnacht werden die Bänder an der zentralen Kasse am Münsterplatz sowie an allen Einlasskassen an den einzelnen Veranstaltungsorten verkauft. Der Eintritt kostet in diesem Jahr zehn Euro, eine Ermäßigung von zwei Euro gibt es unter anderem für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende. Kinder bis zwölf Jahre bekommen freien Eintritt. (AZ)