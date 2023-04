Magier Florian Zimmer entzaubert den "besten Manager der Welt"

Plus Der Prozess des Ex-Event-Gurus gegen den Magier Florian Zimmer entwickelt sich zu einem Krimi. Zimmer ist überzeugt, erpresst zu werden. Und das könne er auch beweisen.

Florian Zimmer nimmt sich Zeit an diesem Nachmittag, um eine schier unglaubliche Geschichte auch dem Pressevertreter glaubhaft zu machen: Wie ein in Wahrheit eher mittelloser ehemaliger Promi-Manager versucht, mit einer erfundenen Geschichte einen der bekanntesten Magier der Republik zu erpressen.

18 Bilder Magier Zimmer gegen Manager Ecker: Die Fotos der Gerichtsverhandlung Foto: Alexander Kaya

"Die haben einfach nicht damit gerechnet, dass wir alles auf Video haben", sagt Zimmer. Mit "die" meint er Michael Ecker und seine Anwälte. 3000 Dateien, die das Richtfest an jenem 1. Oktober 2021 lückenlos aus mehreren Perspektiven zeigen. Zimmer mit Nino de Angelo, Zimmer mit Dschingis Khan. Zimmer mit Selfie hier, Selfie da. Aber angeblich nie Zimmer mit Ecker minutenlang an einem Stehtisch.

Blauer Anzug, goldene Uhr und eine Glatze. "Fehlt nur noch die Katze auf dem Schoß", sagt Florian Zimmer über Michael Ecker. Foto: Alexander Kaya

Die Geschichte, die Michael Ecker, der nach eigener Aussage "beste Manager der Welt", vor Gericht erzählte, war, dass es auf dem Richtfest des Florian-Zimmer-Theaters eine Provisionsabsprache samt Handschlag gegeben habe. Der behauptete Zeitraum ist klein: zwischen 16 und 16.30 Uhr. Doch auf über 3000 Dateien, die lückenlos den kompletten Ablauf der Party aus vielen Kameraperspektiven zeigen sollen, habe Zimmer mithilfe seiner Anwälte ein minutiöses (Bild-)Protokoll erstellt, das keine Zweifel offenlasse.

Siegfried & Roy holten Florian Zimmer nach Las Vegas

Eine Situation, wie von Ecker vor Gericht geschildert, habe es genauso wenig gegeben wie eine Absprache über einen Brauereideal. "Das hat er sich in seinem eigenen Gedankenkarussell ausgedacht, frei erfunden." Grundsätzlich mache Zimmer – unabhängig von den Behauptungen Eckers – keine Geschäfte bei geselligen Anlässen wie einem Richtfest.

Ein Deal, der genauso erfunden sein soll wie die Geschichte, dass Ecker Florian Zimmer einst auf eine Reise nach Las Vegas mitgenommen hatte und ihn dort den weltbekannten Magiern Siegfried & Roy persönlich vorgestellt haben will. In diversen Medien – von München bis Neu-Ulm – prahlte Ecker, dass dadurch sozusagen ein Turbo für die Florian-Zimmer-Karriere gezündet worden sei.

Lesen Sie dazu auch

Zum Beweis legt Zimmer eine Nachricht von Sharon Heptner vor, die offenbar viele Jahre persönliche Assistentin des Zauber-Duos war. Sie legt dar, dass sie noch nie den Namen Ecker gehört habe. Im Februar 2007 wurde Florian Zimmer von Siegfried & Roy als Magier eingeladen und als jüngster und einziger deutscher Magier mit der höchsten Auszeichnung von Siegfried & Roy, dem „Golden Lion Award“, ausgezeichnet. Zimmer: "Ich habe Ecker erst später kennengelernt. Er verbreitet Lügen."

Das Florian-Zimmer-Magie-Theater ist auch in der Nacht ein Hingucker. Foto: Alexander Kaya

Vor Gericht in Ulm: Florian Zimmer will sich nicht erpressen lassen

"Ich will und werde mich nicht erpressen lassen", sagt Zimmer. Die Taktik von Ecker und seinen Anwälten sei es, mit exorbitanten Summen, Forderungen und Behauptungen, die völlig aus der Luft gegriffen seien, einzuschüchtern. Eindruck zu machen, mit der Wucht von erfundenem Zahlenwerk. Manchmal nehme das auch kuriose Formen an. Etwa wenn Ecker Geld für Deals haben will, die es nie gab. Nicht einmal im Ansatz. Etwa einen mit der Energy-Brause Red Bull. "Ich habe nicht mal mit Red Bull gesprochen." Oder Provisionen wolle, weil sich Zimmer für das Restaurant für einen sechsstelligen Betrag eine Küche und Kühlanlagen gekauft habe. Zimmer: "Völlig absurd."

Die von Zimmer angebotenen 15.000 Euro als Provision seien "mehr als gerecht". Zumal Ecker ja – wie Zimmer schriftlich belegen kann – gar keine Provisionen wolle. Es sei völlig "absurd", von einem Beitrag Eckers an Deals zu sprechen, der eine über 15.000 Euro hinausgehende Zahlung an ihn rechtfertigt. Und das sei schon "sehr freundschaftlich gerechnet". Ein Geschäftspartner sei Ecker nie gewesen. Die Summe habe Zimmer im Grunde nur geboten, um diesen, sich bereits abzeichnenden Ärger zu vermeiden.

Die Firma Futurecom von Manager Ecker gibt es nicht mehr

Zimmer habe keine Zweifel, dass es dem Ex-Futurecom-Chef – entgegen seinen Beteuerungen – darum gehe, möglichst viel Geld von Zimmer abzuziehen. Firmen, mit denen sich Ecker auf seiner Homepage brüstet, seien längst pleite. Das Handelsregister belegt: Die Event-Firma Futurecom etwa wurde Ende 2020 liquidiert. Und auch ein Blick auf seine Meldeadresse in München zeige: keine Spur von einer feudalen Villa eines angeblichen Promi-Eventmanagers.

Die Ecker-Masche, um an Geld zu kommen, laut Zimmer: im Falle der Nichtzahlung der Provisionsforderungen beharrlich mit schlechter Presse drohen. Das ging dann so weit, dass Zimmer während des Abendessens in Ulm von Ecker verfasste, erfundene "Pressemitteilungen" mit Titeln "Fauler Zauber in Neu-Ulm" vorgelegt worden seien. Bedienungen kamen mit Zetteln zum Tisch: "'Zur Vorlage Florian Zimmer' stand drauf."

Es geht auch um Marken wie ULMglaublich

Hinter den angeblich im Besitz von Ecker befindlichen Markenrechten an Begriffen wie ULMglaublich und Magicuisine kann Zimmer nur Böswilligkeit erkennen. "Das ist eine linke Tour." Und wieder legt Zimmer Beweise vor: etwa einen Chatverlauf mit Ecker, in dem es um Magicuisine geht. Längst habe der Anwalt von Zimmer beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Nichtigkeitsantrag gestellt, weil sie entgegen geltender Gesetze eingetragen worden seien.

Um auf größeres Medienecho zu stoßen, um so Zimmer einzuschüchtern, weite Ecker seine Forderung völlig haltlos aus. Mit "astronomisch hohen Summen", die sich im Kulturbereich überhaupt nicht verdienen ließen, wolle Ecker Zimmer einschüchtern, mit dem Ziel, dass Zimmer per Vergleich klein beigebe. Aus ersten Forderungen von 5000 Euro sei über die Stufen 25.000, 50.000 und 250.000 Euro inzwischen eine Abmahnung in Höhe von 1,5 Millionen Euro geworden. "Es wird immer noch absurder." Ecker will "eine Masse schaffen", um ein wunderschönes Projekt zu zerstören.

Angst, dass das gelingen könnte, hat Zimmer nicht. Denn die Zeugenaussagen hätten eindeutig seine Schilderung der Dinge belegt. Und der fehlende Zeuge, der noch gehört werden soll, könne sicherlich auch nicht die Behauptungen Eckers belegen. Das sei mit den Videoaufnahmen belegbar.

Die Forderungen seien schlicht hanebüchen: etwa eine Bewertung von drei Millionen Euro für Merchandise-Produkte rund um ULMglaublich. "Es gibt gar keine solchen Produkte. Die haben eine Macke." Zimmer sieht keine andere Möglichkeit, als sich gegen die Erpressungsmasche zu wehren. Er wisse von anderen Künstlern, die nicht ihre Stimme gegen Ecker erhoben. Zimmer nennt die Namen zweier bekannter Künstler aus dem deutschsprachigen Raum, die ähnliche Erfahrungen mit Ecker gemacht haben sollen. "Ich bin der Erste, der sich wehrt. Ich werde nie einknicken, ich habe so lange für meinen Traum gekämpft. Den lasse ich mir nicht kaputt machen." Dass nicht Ecker, der Drittwiderbeklagte, sondern Erich März offiziell Kläger ist, sei ein Kniff: So könnte nämlich Ecker als Zeuge bei seinem eigenen Prozess aussagen. Als Zeuge in eigener Sache äußerte sich Ecker bereits im Dezember gegenüber der Redaktion.