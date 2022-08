Mann verfolgt eine Frau und wird von der Polizei in Gewahrsam genommen

Von Neu-Ulm bis in die Ulmer Innenstadt hinein ist ein Mann einer 27-Jährigen nachts nachgelaufen. Der Polizei war der Verfolger kein Unbekannter.

Nicht erwidert hat eine 27 Jahre alte Frau die Annäherungsversuche eines 24-Jährigen. Das wollte der junge Mann so nicht akzeptieren. Nach Angaben der Polizei habe er die Frau in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr von Neu-Ulm bis in die Ulmer Innenstadt verfolgt. Die Frau wandte sich schließlich an das Polizeirevier Ulm-Mitte, um den Verfolger loszuwerden.

Der Verfolger muss den Rest der Nacht in der Zelle verbringen

Die Beamtinnen und Beamten kannten den 24-Jährigen bereits. Er war wenige Stunden zuvor bereits negativ aufgefallen. Sie hatten ihm deshalb einen Platzverweis für die Innenstadt erteilt. Da er dieser Anordnung nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. (AZ)