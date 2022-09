Michelangelo in Neu-Ulm hat schon wieder zu

Auf beiden Seiten der Donau wollte der italienische Gastronom Antonio Malizia inmitten der Doppelstadt vertreten sein. Der Plan ging schief. Neuer Grieche steht in den Startlöchern.

Die Marienstraße in Neu-Ulm hat sich im Laufe der Jahre zu einer Gastronomie-Meile entwickelt. Angefangen mit Mike's Café Bar über Michelangelo, Sai-Gong bis hin zu Bäcker Honold reiht sich Stuhl an Stuhl. Doch jetzt gibt es einen Rückschlag.

Michaelangelo an der Donau in der Herdbruckerstraße in Ulm bleibt bestehen. Foto: Oliver Helmst�dter

Seit dem 1. September hat Gastronom Antonio Malizia das Michelangelo geschlossen. Der Hauptgrund für die Schließung ist auch ein Problem anderer Gastronomen: Personalmangel. "Ich kann den Laden ja nicht alleine managen", sagt Malizia. Der auch in Vöhringen bekannte Gastronom (Restaurant Colosseum) hatte erst im Februar vergangenen Jahres das Michelangelo in Neu-Ulm eröffnet. Sein damaliger Plan: im Neu-Ulmer Michelangelo klassische italienische Küche servieren und das zweite Michelangelo in Ulm – im markanten Eckgebäude an der Ecke Herdbrücke – als Eiscafé zu etablieren.

Michelangelo in Ulm bleibt

Das Ulmer Lokal in der Herdbruckerstraße bleibe "selbstverständlich" erhalten. Darüber, ob neben dem Speiseeis auch Pizza und Pasta hier in Zukunft wieder eine Heimat finden, wollte Malizia am Telefon nicht spekulieren.

Spezialitäten aus Griechenland in Bio-Qualität soll es bei Kr-Eat in Neu-Ulm einmal geben. Foto: Oliver Helmst�dter

Alles in Bio im Ex-Brenner: Wann eröffnet Kr-Eat in Neu-Ulm?

Mit der Eröffnung des Michelangelo ging eine lange Metzgertradition am Standort zu Ende: Zuletzt war hier Metzger-Hans zu finden. Was nun folgt, ist unklar. Kurz vor der Eröffnung zu stehen, scheint eine andere, ehemalige Metzgerei. Bei Brenner in der Augsburger Straße scheint der Neueröffnung von "Kr-Eat" nichts mehr im Wege zu stehen: Der Schriftzug hängt, der Laden ist eingerichtet. Doch wann es losgeht, ist unter der im Internet angegebenen Nummer nicht zu erfahren. Klar ist nur, dass Spezialitäten der griechischen Insel Kreta verkauft werden sollen. Auch frisch zubereitete Speisen sind laut Handelsregisterauszug geplant.