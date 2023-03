Mit dem Wettbewerb Inklubator will die Lebenshilfe Barrieren in Ulm abbauen

Zusammen gegen den Abbau von Barrieren - das steckt hinter der Idee des Wettbewerbs Inklubator. Bei einem Workshop wurde das Problem konkret angepackt.

Ideen, um Barrieren zu beseitigen: das steckt hinter dem Begriff Inklubator. Mitarbeitende der Lebenshilfe Donau-Iller begleiten Menschen mit Behinderung im Alltag und sehen, auf welche – teils sehr banalen – Hindernisse sie stoßen. Ein Innovationswettbewerb soll helfen, sie zu beseitigen.

Ein Preisgeld von 50.000 Euro soll Firmen, Hochschulen, Entwicklerinnen und Entwickler dazu anreizen, Konzepte zu erfinden und zu verwirklichen, die Barrieren aus der Welt schaffen. Die Lösungen dafür können sowohl technisch sein, als auch aus der IT oder anderen Gebieten stammen. Dafür muss erst mal geklärt werden, welche konkrete Barrieren es überhaupt gibt. Dazu haben sich Betroffene und Angehörige sowie einige Mitglieder der späteren Jury zu einem Workshop getroffen.

Inklubator Auf Stellwänden sammelten Betroffene und Angehörige Probleme mit Barrieren im Alltag und Verbesserungswünsche. Foto: Hannah Klippert

Wettbewerb Inklubator der Lebenshilfe: Betroffene werden befragt

Fünf Kleingruppen widmeten sich den Themen Arbeiten, Reisen, Wohnen, Bildung und Freizeit. Beim letzteren Thema war das Einkaufen ohne Begleitung besonders im Gespräch. Bei einem kurzen Trip zum Supermarkt gibt es doch vieles, das das Einkaufen für Menschen mit Behinderung schwer oder sogar unmöglich macht. Das beginnt schon damit, die Ware aus dem Regal zu holen. Wer im Rollstuhl sitzt, hat keine Chance an die oberen Reihen zu gelangen. Außerdem müssen die Lebensmittel zunächst gefunden werden. Wer in der Mobilität eingeschränkt ist, kann nicht ewig durch die Regale irren, bis ein Produkt gefunden ist.

Aber hier hört es noch lange nicht auf. Die Information über die Produkte, die vor einem Verbraucher im Regal stehen, sind nicht für alle so einfach zugänglich. Nicht jeder kann lesen, und Verpackungen sind nicht immer derart gestaltet, dass die Inhalte klar werden. Zudem sind die Preisschilder oft absichtlich so angebracht, dass die Kunden mit falschen Angeboten in die Irre geführt werden. Manchmal ist nicht einmal klar zu erkennen, welches Schild sich worauf bezieht.

Beim Einkaufen alleine geht es von der einen Hürde direkt zu nächsten

Beim Transport geht es weiter: Einen Einkaufswagen kann nicht jeder schieben. Wer Krücken braucht und keine freie Hand zur Verfügung hat, muss sich mit einem um den Hals gehängten Beutel weiterhelfen. Darin passen dann zwar kleine und leichte Sachen, aber ein Großeinkauf ist so nicht zu bestreiten. Und weil Obst und Gemüse immer am Anfang des Ladens zu finden sind, und schwerere wie Konservendosen eher am Ende, müssen Einkaufende mit einem solchen Beutel entweder hin und her rennen oder zerquetschte Früchte mit nach Hause nehmen.

Die Kasse stellt auch noch mal ein Hindernis dar. Schnelles Aufladen aufs Laufband, Bezahlen und Einpacken ist für viele Menschen ein Stressfaktor. Für Menschen mit Behinderungen ist es erneut eine Nummer größer. Hantieren mit Kleingeld ist für jemanden, der motorisch eingeschränkt ist, kein Vergnügen.

Nun sind die Innovatoren an der Reihe

In anderen Aspekten des Lebens gibt es noch mehr Einschränkungen: von fehlenden Informationen über Zugänglichkeit von Gebäuden bis hin zu komplizierten Ticketautomaten. Um die Bewältigung werden sich im nächsten Schritt des Inklubators Experten und kluge Köpfe kümmern, die von April bis Juni Zeit haben ihre Vorschläge einzureichen und somit das Leben für Menschen mit Behinderung in Ulm und Neu-Ulm zu verbessern.