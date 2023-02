Nach Polizisten-Angriff: Florian Zimmer lädt Einsatzkräfte ins Magie-Theater

Um nach der brutalen Attacke auf den Ulmer Polizisten ein "Zeichen des Zusammenhalts" zu setzen, veranstaltet Magier Florian Zimmer einen "Tag der Helfer".

Der brutale Angriff auf einen Polizisten vergangene Woche am Kornhausplatz in Ulm hat großes Entsetzen ausgelöst. Für die Gewerkschaft der Polizei war die Attacke auf den 25-Jährigen "ein weiteres Beispiel von Respektlosigkeit und Menschenverachtung, die durch die Täter, auf brutale Art und Weise, zum Ausdruck gebracht wurde". Der Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer will nun ein "Zeichen des Zusammenhalts" setzen und lädt alle Einsatzkräfte zu einem "Tag der Helfer" zu sich ins Magie-Theater ein. Doch wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen der EG Korn?

Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe gegen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten nehme immer weiter zu, meint der Magier. Das jüngste, schreckliche Beispiel sei eben jener Vorfall vergangenen Mittwoch, als gegen 1.20 Uhr der 25-Jährige, der zwar in Zivil unterwegs war, aber sich als Polizist zu erkennen gab, von vier Männern brutal mit Schlägen und Tritten attackiert und dabei schwerst verletzt wurde. Zwar wurde der Mann zwischenzeitlich von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt. Mehrere Operationen sind aber wohl notwendig.

"Tag der Helfer" im Magie-Theater von Florian Zimmer für alle Einsatzkräfte

"Diese Gewalt gegen Menschen, die uns schützen, ist schrecklich und wir müssen noch mehr Zeichen des Zusammenhalts setzen", wird Florian Zimmer dazu zitiert. Deshalb will der Magier sein Theater in Neu-Ulm am Mittwoch, 22. März, als Zeichen gegen Gewalt und Hass für Einsatzkräfte öffnen. Eingeladen seien zu dem "Tag der Helfer" Menschen, die sich bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im Rettungswagen, im Krankenhaus täglich für die Gesellschaft einsetzen. "Magie rettet nicht die Welt, aber sie macht sie ein wenig besser. Sie zeigt, dass selbst Unmögliches möglich ist, und sie vermittelt am Ende Spaß und Unterhaltung", so der 39-Jährige weiter.

Einsatzkräfte können sich zum "Tag der Helfer" und die anderthalbstündige Show "ULMgalublich" bereits online anmelden. Los geht's um 17 Uhr. Beginn der Show ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits eine Stunde vorher. Verlangt wird dafür eine "Schutzgebühr" von zehn Euro. Ansonsten kostet ein Ticket für die Show 69 Euro. Doch der Magier stellt noch "einzige Bedingung": Alle Helferinnen und Helfer sowie Einsatzkräfte müssten in Ausgehuniform erscheinen und sie müssen sich ausweisen können.

Brutaler Angriff auf Ulmer Polizist: Ermittler haben "vage Anhaltspunkte"

Während der Magier, der kürzlich wegen eines drohenden Gerichtsprozesses gegen seinen langjährigen Weggefährten Event-Manager Michael Ecker für eher weniger öffentlichkeitswirksame Schlagzeilen mach te, mit dieser Aktion jetzt für bessere Stimmung sorgen möchte, dauern die Ermittlungen im Fall des schwer verletzten Polizisten weiter an. Einen Tatverdächtigen konnte die weiterhin bestehende Ermittlungsgruppe Korn noch nicht ausfindig machen, wie Nadine Schmelzer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm auf Nachfrage mitteilt. Es gebe zwar "vage Anhaltspunkte" – aber bislang nichts, das in Richtung eines Haftbefehls gehe. Und auch wenn es womöglich ein Wunsch allen voran der Polizistinnen und Polizisten sein dürfte: Auch der Magier wird trotz seiner Show bei der Fahndung nach dem Täter nicht wirklich weiterhelfen können, geschweige denn die vier gesuchten Männer herbeizaubern.

