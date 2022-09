Neu-Ulm/Ulm

18:03 Uhr

Neu-Ulm soll Oldtimer-Zentrum für den ganzen Süden werden

Die Firma Wackenhut übernahm den Geschäftsbetrieb der Fricker-Autohäuser mit ihren rund 100 Mitarbeitenden an den Standorten Ulm, Neu-Ulm und Laichingen. Samt dem Team von Fricker Classic in der Oldtimerfabrik in Neu-Ulm.

Lokal Das Ulmer Mercedes-Autohaus Fricker gehört jetzt zum weit größeren Unternehmen Wackenhut. Neben einem millionenschweren Neubau in Ulm setzt der Chef auf das Thema Oldtimer.

Von Oliver Helmstädter

Wackenhut ist eine Größe: 740 Mitarbeitende an elf Standorten in Baden-Württemberg und Bayern und zuletzt rund 242 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen hat jüngst den Geschäftsbetrieb der weit kleineren Ulmer Autohaus Fricker GmbH & Co. KG mit seinen rund 100 Mitarbeitenden an den Standorten Ulm, Neu-Ulm und Laichingen, mit zuletzt rund zwölf Millionen Euro Umsatz, übernommen.

