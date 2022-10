Preisgekrönte Ingenieurin: Jennifer Alina Zeh ist Jahrgangsbeste

Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume hat Absolventinnen für ihre hervorragenden Hochschulabschlüsse und Promotionen im Bereich der Ingenieurwissenschaften ausgezeichnet.

Freude in Neu-Ulm: Eine der fünf Preisträgerinnen ist Jennifer Alina Zeh, die als Jahrgangsbeste den Kooperationsstudiengang Informationsmanagement im Gesundheitswesen (B. Sc.) an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) und der Technischen Hochschule Ulm (THU) abschloss.

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst vergibt jährlich fünf Preise für hervorragende Hochschulabschlüsse oder Promotionen an Studentinnen der Ingenieurwissenschaften an bayerischen Hochschulen. Die Preise sind mit jeweils 2000 Euro dotiert. Mit der Auszeichnung sollen die beeindruckenden Leistungen der Studentinnen in ihrem Fachbereich honoriert und zugleich andere Frauen zu einem ingenieurwissenschaftlichen Studium ermutigt werden.

Informationsmanagement im Gesundheitswesen in Ulm und Neu-Ulm

In der von Professor Tim Pietzcker (THU) und Professor Axel Focke (HNU) betreuten Bachelorarbeit befasste Zeh sich mit der Analyse und Optimierung des IT-Service-Managements im Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Aktuell studiert Zeh Digital Healthcare Management (M. A.) an der HNU. (AZ)