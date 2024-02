Neu-Ulm/Ulm

Röstschmiede gibt Kaffee-Stand auf Wochenmarkt auf – Café Anoa übernimmt

Plus Nach nicht einmal einem Jahr hat Marius Geiselhart von der Röstschmiede den Kaffee-Stand auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt aufgegeben. Doch einen Nachfolger gibt es schon.

Von Michael Kroha

Vor etwa einem Jahr erst hatte die Röstschmiede die Kaffee-Ape auf Neu-Ulmer Wochenmarkt übernommen. Doch bereits im vergangenen Herbst musste Betreiber Marius Geiselhart aufgeben. Zu den genauen Beweggründen hält er sich bedeckt. Personalmangel allein sei es nicht, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es hat einfach nicht so ganz in unser Konzept gepasst." Er wolle sich auf das Rösten von Kaffee sowie entsprechende Kurse in seiner Filiale in der Hermann-Köhl-Straße fokussieren. Kaffee-Liebhaber auf dem Wochenmarkt aber müssen nicht länger traurig sein: Es wurde zwischenzeitlich ein Nachfolger gefunden.

Das Café Anoa aus der Ulmer Pfauengasse will sobald als möglich starten. Jedoch scheint ein technisches Problem bei der Ape den Auftakt noch etwas hinauszuzögern. "Die wollte nicht so, wie wir das wollen", sagt Joshua Strübel, der zusammen mit Drinjak Admin, dem Chef vom Ulmer Burgerladen "Damn Burger", seit Ende 2021 das Anoa betreibt. Darauf aufmerksam gemacht worden seien quasi über Beschicker des Ulmer Wochenmarktes - Die Betreiberin von Lauras Obst- und Gemüsehandel hätten ihnen den Tipp gegeben und sich dann darauf beworben. Geplant ist ein Angebot von Kaffee und Kuchen sowie im Sommer Spritzgetränke. Sie sehen den Stand in Neu-Ulm zudem als "Werbeplattform". Künftig wollen sie damit auch im Catering-Segment präsent sein. "Uns macht das einfach Spaß", sagt Strübel.

