Neu-Ulm/Ulm

18:00 Uhr

Krise bei Evobus: Sie trägt die Last der Sorgen von 3600 Beschäftigten

Lokal Kaum ist Andrea Reith, die neue Betriebsratsvorsitzende von Evobus, im Amt, muss die 38-Jährige sich mit drohendem Stellenabbau im großen Stil auseinandersetzen.

Von Oliver Helmstädter

Andrea Reith kennt Evobus von Kindesbeinen auf: Ihre Mutter arbeitete schon bei Evobus-Vorgänger Kässbohrer, und sie selbst begann 1999 eine Ausbildung zur Konstruktionsmechanikerin in der Fachrichtung Feinblechbautechnikerin. "Früher hat man auch Blechbätscher dazu gesagt", sagt Reith. Sie steckt also tief drin in der Materie. Nach zwei Jahren Pandemie und Kurzarbeit war auch klar, dass ihr Beginn im April als Vorsitzende des Betriebsrats kein einfacher sein wird. Doch ein Paukenschlag war es dann schon, was Daimler drei Monate später verkündete. "Auch wenn jeder ahnte, dass da was kommt." Und es kam was: Die jährlichen Kosten müssten bis 2030 um 100 Millionen Euro aus dem Produktionsverbund in Deutschland reduziert werden, hieß es. In Neu-Ulm sollen 600 Jobs betroffen sein, in Mannheim sogar 1000.

