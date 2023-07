Neu-Ulm/Ulm

vor 48 Min.

So könnte der Donausteg am Schwörwochenende wieder geöffnet werden

Direkt an der Donaubrücke verkündete die Neu-Ulmer Stadtverwaltung, dass der Donausteg womöglich am Schwörwochenende wieder geöffnet werden kann.

Plus Jetzt ist es klar: Die Friedrichsaubrücke ist sehr marode. Aber nicht so marode, dass nicht womöglich zur Lichterserenade geöffnet werden kann.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Es wird enger auf dem Donausteg: Auf den ersten vier Metern auf den Uferseiten in Ulm und Neu-Ulm wird der Überweg von jetzt vier Metern auf 1,50 Meter verengt. Ziel, ist eine notdürftige Eröffnung am Schwörwochenende. Das soll in drei Schritten geschehen, wie Jochen Meissner, der Leiter der Hauptabteilung Tiefbau sowie Neu-Ulms OB Katrin Albsteiger bei einer Pressekonferenz an der Brücke erläuterten.

Schritt 1: Es müssen Notunterstützungen eingebaut werden. Diese sollen verhindern, dass die Brücke sich plötzlich setzt. Der Einbau der Stangen erfolgt in der Woche ab Montag, 17. Juli. Die Widerlager müssen damit entlastet werden. Die Widerlager befinden sich quasi unsichtbar auf beiden Uferseiten und fangen die Lasten ab.

