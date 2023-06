Neu-Ulm/Ulm

06:30 Uhr

So kommen Radler während des Neubaus der Adenauerbrücke über die Donau

Plus Gute Nachrichten für alle, die radeln und zu Fuß gehen: Der Bund bezahlt eine Behelfsbrücke. Auch für Geh- und Radwege entlang der Donau gibt es eine Lösung.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Wie sie aussehen wird, steht noch nicht fest. Das solle die Baufirma entscheiden, sagte Alexander Leis, der Leiter des Staatlichen Bauamts Krumbach. Allein, dass die Behelfsbrücke kommt, war bis vor wenigen Wochen nicht absehbar gewesen. Nun sieht es so aus, dass die drängenden Bitten der Städte, des ADFC und anderer Gruppen erfüllt werden. Während die marode Adenauerbrücke abgerissen und neu errichtet wird, muss der auch von Radfahrenden genutzte Fußgängersteg über die Donau gesperrt werden. Doch er wird nicht ersatzlos wegfallen, für die laut Plan vier Jahre andauernde Bauzeit gibt es Ersatz. Auch die Radrouten an beiden Ufern bleiben bestehen – wenn auch teils mit Umleitungen.

Der auch als Zickzack-Brücke bekannte Steg endet mitten im Baufeld, eine Nutzung wäre zu gefährlich. In beiden Städten hatte sich Protest geregt, weil eine wichtige Querung ersatzlos wegzufallen drohte. Denn das für die Planung zuständige Staatliche Bauamt hatte auf Kosten und auf mögliche Probleme mit dem Naturschutz verwiesen. Ob eine Behelfsbrücke möglich ist, sollte geprüft werden. Die Prüfung ist vorüber – und sie war erfolgreich. Dabei dürften auch Zahlen eine Rolle gespielt haben, die die Stadt Ulm vorgelegt hat. Das deutete Amtsleiter Leis in einer gemeinsamen Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats und des Ulmer Gemeinderats am Freitag an. Demnach ist der bisherige Plan, den Fuß- und Radverkehr über die Eisenbahnbrücke umzuleiten, nicht ohne Risiko.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen