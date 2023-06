Neu-Ulm/Ulm

17:02 Uhr

So untersuchen Fachleute die Statik des gesperrten Friedrichsaustegs

Plus Fachleute sind mit Radar, Hammer und Handfeger am Werk. Doch ob die Fußgängerquerung über die Donau wieder geöffnet wird, entscheidet sich nicht so bald.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Nach der Sperrung des Friedrichsaustegs über die Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm geht die Schadenbegutachtung weiter. Am Donnerstag haben Fachleute damit begonnen, mit Radar das Innere der Brücke zu untersuchen. Außerdem wurde mit Hammer und Meißel so viel Beton weggeschlagen, dass auch der vorgespannte Stahl im Beton angeschaut werden kann.

Fachleute von zwei Ingenieurbüros sind beauftragt, ein genaues Schadenbild zu liefern. Die immer auffälliger werdenden Risse an der Unterseite der Brücke und auch an den Widerlagern waren Auslöser für die Sperrung.

