Neu-Ulm//Ulm

SPD-Chef Lars Klingbeil besucht zum ersten Mal Ulm und Neu-Ulm

Auf dem Weg zur Abschlusskundgebung in München macht der SPD-Bundesvorsitzende Halt in der Doppelstadt. Dem Ulmer OB-Kandidaten macht er Mut.

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern kam SPD-Chef Lars Klingbeil zum ersten Mal nach Neu-Ulm. "Ich habe Daniel schon vor Wochen versprochen, dass ich ihn im Wahlkampf unterstütze", sagte der 45-Jährige am Freitag bei seinem Zwischenstopp auf dem Weg zur Abschlusskundgebung in München. Mit "Daniel" war SPD-Landtagskandidat Daniel Fürst gemeint. Und weil er schon mal da war, besuchte Klingbeil auch Ulm, schließlich ist dort in zwei Monaten OB-Wahl.

SPD-Chef Lars Klingbeil im Gespräch mit Schornsteinfegern

Auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm sprach der SPD-Bundesvorsitzende mit Bürgerinnen und Bürgern, darunter mehreren Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern. "Wir stehen voll im Transformationsprozess", sagte eine der Kaminkehrerinnen, von denen die meisten auch Energieberaterinnen sind, und wollte wissen, was im Zuge der Energiewende noch auf sie zukommt. Man könne das Gebäudeenergiegesetz schon schlauer machen, räumte Lars Klingbeil ein. Die Novelle des GEG habe für viel Verunsicherung gesorgt. "Wir haben das Gott sei Dank alles abgemildert", so der Politiker. Ein großes Thema sei weiterhin die Energiespeicherung.

