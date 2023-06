Sperre des Friedrichsaustegs: Kommt nun eine Ersatzbrücke der Bundeswehr?

Plus Nach der Auswertung der Ergebnisse des Zustands des Donaustegs sieht sich die Neu-Ulmer Stadtverwaltung bestätigt. Nun werden Übergangslösungen diskutiert.

Seit Pfingsten ist der Fußgängersteg über die Donau gesperrt. Dabei bleibt es offenbar vorerst. "Uns ist bewusst, dass die Sperrung für viele Menschen eine Einschränkung und auch Mehraufwand auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu Freizeitaktivitäten bedeuten", lässt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger berichten.

Die Stadtverwaltungen aus Ulm und Neu-Ulm arbeiten laut Albsteiger "im Schulterschluss" an Optionen, wie diese Situation für die Dauer der Sperrung entspannt werden könne. Im Gespräch sei beispielsweise eine Ersatzbrücke der Bundeswehr, eine wie auch immer geartete Zugangsregelung zum Steg oder ein Shuttleservice zu Land oder auch zu Wasser.